Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de Yuma, en Arizona, anunciaron a través de las redes sociales que detuvieron a dos personas que cruzaron de forma ilegal a Estados Unidos a través del río Colorado, con un coyote, que fue captado por las cámaras ‘con las manos en la masa’.

Según el tuit, compartido recientemente junto a un video en la cuenta oficial de la Patrulla Frontriza, los agentes migratorios salvaron la vida de uno de los sujetos que se encontraba en peligro, luego de haberse quedado atrás en el río Colorado, junto a otro inmigrante.

Las imágenes muestran y señalan al contrabandista, también conocido como Coyote, guiándoles entre la vegetación del río.

En el video los agentes no detallan quienes de las tres personas que aparecen fueron detenidas… el material, publicado por la Patrulla Fronteriza solo confirma que dos individuos fueron puestos a las ordenes de las autoridades… mientras uno de ellos intenta huir.

#YumaSector Border Patrol agents apprehended 2 people, saving one of them found to be in distress, after they were left behind by a smuggler in the Colorado River. @CBP pic.twitter.com/k8Qu3BxatS

— CBP Arizona (@CBPArizona) August 27, 2019