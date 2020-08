La Patrulla fronteriza arresta inmigrantes en campamento de asistencia humanitaria.

Llegaron con autos, helicópteros, vehículos blindados y se llevaron a quienes recibían asistencia.

Durante dos horas y en total oscuridad se llevaron a los indocumentados.

Patrulla Fronteriza arresta a inmigrantes en campamento de asistencia humanitaria. Al menos 30 inmigrantes mexicanos fueron arrestados dentro del campamento No More Deaths/No Más Muertes que presta asistencia humanitaria durante un operativo de la Patrulla Fronteriza realizado el pasado viernes.

Según el comunicado de prensa de No More Deaths los arrestados estaban recibiendo servicios médicos, agua, alimentos y albergue para resguardarse de las altas temperaturas, cuando llegaron los agentes inmigración en un operativo masivo por aire y tierra.

El día anterior, los agentes estuvieron rodeando el lugar e investigando los alrededores, haciendo que otros inmigrantes no se acercaran a pedir ayuda.

Patrulla Fronteriza arresta a inmigrantes en el desierto de Arizona.

El viernes durante el operativo, los agentes llegaron en unos 24 vehículos, dos helicópteros, tres vehículos todo terreno y al llegar al lugar se negaron a presentar la oden de arresto que traían. Durante dos horas, en la oscuridad total, arrestaron a quienes estaban en el lugar, explicaron en el comunicado de prensa.

Patrulla Fronteriza arresta inmigrantes que recibían asistencia

“El operativo tipo militar realizado en esta estación de asistencia es un claro ejemplo de los patrones de la Patrulla Fronteriza de interferir con la ayuda humanitaria”, indicaron y agregaron “Todas las personas en ese campamento habían sido tratadas con medicina, estaban estables y recibiendo cuidados de salud”.

El arresto inicial y vigilancia de la Patrulla Fronteriza en el Campamento Bydr ocurrió 24 horas después de que No More Deaths revelara unos correos electrónicos de una petición de récords donde demostraban el rol de la unidad táctica BORTAC que recientemente se movilizó contra manifestantes en Estados Unidos y el rol de la Patrulla Fronteriza en un operativo realizado en el 2017 en este mismo campamento.

Más de 25 vehículos fueron utilizados en el operativo, que fue comparado con una movilización militar.

La Patrulla Fronteriza, según explica No More Deaths, ya había hecho un operativo en este Byrd Camp en el 2017, el cual culminó con el arresto del Dr. Scott Warren por proveer ayuda humanitaria a dos individuos. Warren fue arrestado dos horas después de que No More Deaths presentara un reporte detallando cómo la Patrulla Fronteriza interfería con la ayuda humanitaria y destruían galones de agua en esa parte de la frontera.

Foto: Twitter @nomoredeaths

“Ayer, la Patrulla Fronteriza perjudicó a 30 personas de una forma irreparable. Todos los días, quienes migran pasando por el desierto de Arizona son tomados como el blanco, aterrorizados, detenidos y deportados”, dijo el Dr. Scott Warren y agregó, “Anoche fuimos testigos de esas tácticas realizadas contra la gente que busca asistencia médica y ayuda en nuestro campamento Byrd”.

Mire el video del operativo aquí.