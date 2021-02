“Así se hacen los chismes”

Después de algunas complicaciones derivadas del coronavirus, José Ángel Medina, integrante de Patrulla 81, falleció en noviembre pasado, dejando un gran dolor entre sus familiares, amigos y seguidores.

Tres meses después de esta trágica noticia, ahora se asegura que su hija, Alma Rosa Medina se suicidó.

Como se comentó anteriormente, al parecer Alma Rosa no tenía buena relación con sus hermanos. En una de estas publicaciones, se puede leer lo siguiente:

“Así se hacen los chismes, como reguero de pólvora. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla. Quién sabe que tanto alegaba, porque cuando se pone a discutir habla muy rápido. Total, yo le dije: si está enferma, dámela para llevarla al doc, y me volvió a decir: No la vas a ver”.