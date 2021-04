Javier Ceriani informó sobre la “muerte” de Patricio Castillo

En las primeras horas de hoy, el periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like junto a Elisa Beristain, informó sobre la “muerte” del actor Patricio Castillo: “Muere el primer actor Patricio Castillo a los 81 a consecuencia de xxxxx (sic)”, por lo que fue duramente criticado.

“¿Qué mamad… es esa de xxxxx? Tengan respeto, no ching…”, “Consecuencia de xxxxx, ay no, es un nuevo virus”, “Acá en la Ciudad de México no está confirmado, es falso”, “Es un gran actor mexicano, más respeto Ceriani, por favor”, “¿Murió?”(Archivado como: Revelan que el actor Patricio Castillo se encuentra muy grave por cáncer de pulmón).