“Gracias por su preocupación, estoy internado, pero gracias a Dios, no es Covid , estoy estable, contento y agradecido con la vida. Y también impresionado con la cantidad de cosas que se pueden inventar. Reitero, estoy estable y muy contento. Gracias a todos”, expresó el actor nacido el 29 de diciembre de 1939.

“Pero si es algo ‘delicadito’, es una afección pulmonar que mi marido ya trae desde hace algún tiempo atrás, por lo que ha requerido hospitalización”, dijo Haunani, quien no está segura cuándo darían de alta a su marido, ya que uno de sus pulmones está muy delicado (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Haunani Ruiz, esposa de Patricio Castillo, por vía teléfonica con el programa Hoy, compartió que el actor mexicano tuvo una baja de saturación y que muchas personas creyeron que se había contagiado de coronavirus, lo cual no ocurrió así.

“Gran actor Don Patricio, que esté bien de salud para que imparta su sabiduria a uno que otro actorcillo de hoy en día que no respetan a los primeros actores como él…y se las dan de divos”, “Vamos, don Salvatorre (Patricio Castillo”, ánimo”, se puede leer en algunos comentarios.

En esta misma llamada, la esposa de Patricio Castillo comentó que el actor “está bastante estable”, a decir de los doctores que lo atienden, y justo por ese motivo, no había querido hacer esto público, independientemente de que nunca ha estado envuelto en escándalos: “Así había sido su deseo, que no se supiera”.

Con el buen humor que lo caracteriza, Patricio Castillo posó junto al reconocido actor mexicano Héctor Bonilla en sus redes sociales hace apenas unas semanas, por lo que las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

Con cubrebocas y careta, el reconocido actor tal vez no se imaginaría por la difícil situación que atravesaría semanas después de que se tomó esta imagen, ni mucho menos sus familiares y seres queridos, aunque ya se aclaró que se encuentra estable.

“Y se volvieron muy famosas”

“A estas niñas las conozco desde que eran unas chiquillas… Y nos iban a ver a El diluvio que viene en el Teatro San Rafael. Fácil, fueron como 50 veces!!! Las adoro Mayte e Isabel Lascurain. Ya después formaron Pandora y se volvieron muy famosas, mucho más que nosotros”, expresó en esta publicación.

Por supuesto, no pudo faltar la respuesta de Isabel, quien así se expresó del actor mexicano luego de ver esta foto: “Que alegría me dio verte, mi querido Patricio, te quiero mucho y me encantó verte. Gracias por lo que dices, bellos recuerdos, sin duda”.