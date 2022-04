Cuando los agentes llegaron a la vivienda ya no pudieron hacer nada por los dos heridos y se les declaró muertos en el lugar. Ninguno de los niños, todos varones, resultó herido tras el tiroteo. La mujer muerta fue identificada como Patricia Barragán y el hombre como Jorge Alberto Durán García.

Agentes del SBPD entraron a un departamento en el cual los vecinos les dijeron que vivía una mujer hispana con sus hijos. La cantidad exacta de los chicos que vivían con su madre no está consignado en los documentos del caso. Adentro de la vivienda la policía encontró a dos personas mal heridas.

En un momento Patricia Barragán le disparó a Jorge Alberto Durán García en defensa herida. El hombre quedó herido pero no muerto. Hubo un forcejo entre Barragán y Durán García que fue lo que causó la conmoción que escucharon los vecinos. En medio del forcejo el hombre le quitó el arma a la mujer.

“Se encargó de protegerse a sí misma”

Jaqueline Rodríguez Sevilla, sobrina de Patricia Barragán, abrió la cuenta Paying tribute to our ray of sunshine (Dando tributo a nuestro rayo de sol) para poder costear el funeral de la mujer asesinada en un caso de violencia doméstica. El mensaje de Rodríguez Sevilla es estremecedor.

“En el último año mi tía luchó para poner tras las rejas a un hombre con antecedentes penales. Tras meses de pedir ayuda… se encargó de protegerse a sí misma y a sus cuatro hijos. En los últimos meses presentó una orden de restricción, instaló cámaras, cambió cerraduras, notificó a su trabajo… y compró legalmente un arma” cuenta Rodríguez Sevilla.