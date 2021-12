El atrevimiento del pastor cruzó todo límite e imaginación de los internautas, muchos de los cuales no están de acuerdo con lo que hizo, pues consideran que ese espacio es privado , además de que no necesariamente todas las personas que van allí son infieles, pues aseguran que van parejas, ya sea novios o hasta esposos a pasar un rato a solas y en completa intimidad.

Estas palabras dijo el pastor mientras manejaba su auto y daba una vuelta por el lugar, donde se pueden ver algunas habitaciones abiertas de la cochera, pero no a gente asomándose. Además se desconoce cómo le permitieron la entrada al lugar, pero no se ve que le llamen la atención pues pasa como ‘Pedro por su casa’ y se va como si nada.

El mensaje que dejó para los inquilinos fue la siguiente: “Dice la biblia que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, manda a esa mujer pa su casa, esa mujer tiene su esposo, esa mujer es casada, Cristo viene adúltero, arrepiéntete, esa droga te va a llevar a un lugar de tormento, esa no es la voluntad de Dios, Cristo viene, adúltero, fornicario, Cristo te ama, Cristo te llama en esta hora descarriado”.

Pastor predica palabra motel: SE ENSAÑAN CON EL PASTOR Y LO PAGA CARO

Las críticas no se hicieron esperar y algunos escribieron: “El primero es él”, “y no salir uno y asustarlo con un par de tiros”, “pero el como que ha entrado se sabe el camino”, “jajaja en RD es que se ve todo tipo de cosas”, “él es un santo, no lo hace”, ese es un venao y está traumado”, “los que vinieron ya fueron los que más ataban en esa cabaña, ese timba polvo no tiene madre, ni mujer ni quizás lo tiene chiquito y no encuentra quien le haga el favor”.

Otros dijeron: “Dios perdón por falta de sabiduría”, “hay padre”, “dañando los polvos”, “Dios que es el creador le dio libre albedrío al ser humano, ¿Quién es él para estar diciendo esto y aquello? Cada quien será juzgado a su tiempo”, “Cristo viene y ¿Dónde está Cristo que no lo veo? Todos los días los cristianos dicen que Cristo viene, pero no lo veo”. Para ve el video haz click aquí.