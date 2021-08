¡Escándalo en una iglesia protestante!

Pastor y sus miembros pelean por el dinero que se generó

El video circula por redes, donde se hizo viral ¡Pelea en Iglesia! Un pastor de la iglesia protestante, terminó peleándose con sus feligreses por un dinero que supuestamente alguien robó. Mientras que él argumentaba que habían sido ellos los que habían tomado el dinero del diezmo, fueron los feligreses quienes no se quedaron callados y acusaron al pastor de sido quien robó el dinero. La pelea no quedó ahí y los feligreses apuntaron en decir que ellos habían apoyado al pastor, pero no podían seguir permitiendo más mentiras. Aunque no se conoce quien grabó el video o dónde ocurrió el problema, si se sabe que el video se ha convertido en uno de los más virales por redes sociales debido a que al pastor le sacaron sus trapitos sucios y de qué manera. Pastor pelea feligreses dinero: Lo acusan de robar el dinero Al inicio del video, se observa como un grupo de personas están discutiendo por un dinero que está 'extraviado' en una iglesia protestante. El pastor, es quien comienza a aclarar la situación que está pasando y algunos feligreses intentan comprenden que es lo que está sucediendo con el hombre. "Vamos a grabar", menciona la mujer que está grabando el tenso momento que ocurre con el pastor de aquella congregación. "Señor, yo no tengo nada que ver con esto", se escucha decir al pastor, quien discute con un hombre quien sigue reclamándole al pastor lo que ocurre con el dinero extraviado en la iglesia.

Pastor pelea feligreses dinero: Intentan aclarar la situación Entre dimes y diretes, el grupo de feligreses y el pastor, intentan hablar de lo que está pasando mencionando en varias ocasiones que ninguno de los que están presentes se robó el dinero que tanto pelean. La situación llega a un punto incómodo que intentan buscar a una mujer de nombre María, quien sería la encargada de aclarar el malentendido… pero la mujer nunca contesta el teléfono. "Usted nada tiene que hablar.", contesta la mujer que graba la discusión, mientras el pastor comienza nuevamente a insinuar que el grupo de feligreses son los que se robaron el dinero del diezmo, situación que se sale de control y por tal razón, la mujer menciona que es momento de hablar con alguien más. "Vamos a esperar a María Acevedo", repite la mujer, mientras esperan que conteste el teléfono pero eso no ocurre.

Pastor pelea feligreses dinero: "Yo confié en usted" La pelea llega a un punto sin retorno y la mujer que graba la discusión le recuerda al pastor que es la única que ha confiado en él. Parece que ahora hay una nueva culpable y es esa mujer, por lo que el pastor empieza a discutir con ella y reclamarle sobre el dinero que se extravió y otras situaciones que salen a colación, por lo que los demás feligreses comienzan a defenderla. "¿Sabe qué? Yo metí mis manos por vos, sinvergüenza, sinvergüenza, chancho, cerdo.", se escucha a la mujer decir totalmente furiosa por las acusaciones que van en su contra, mientras los demás le reclaman al pastor por robarse el dinero de la iglesia. Claramente el pastor debe defenderse, por lo que ignora a los demás.

Pastor pelea feligreses dinero: "Les voy a meter una demanda" El pastor muy furioso empieza a recordarles que él nunca se quejó por dejarlos ir durante la pandemia, por lo que nadie debería reclamarle sobre el dinero. Aquello molestó a sus feligreses, quienes comenzaron a reclamarle con gritos la situación que está pasando y él los amenaza diciéndoles que si no se retiran, llamará a las autoridades. "Usted es basura, cuándo ustedes vinieron a bailar en la pandemia no les importó, ¿de qué habla?. Qué les importa a ustedes, les voy a meter una demanda", les respondió el pastor de la Iglesia Protestante, totalmente enojado con la situación que se está desarrollando en el lugar, recordándoles que si siguen 'alborotando' en el lugar de la congregación los demandará.

Pastor pelea feligreses dinero: "¿Cuándo yo robé?" La mujer que permanece molesta por la situación y sin dejar de grabar, comienza a recordarle al pastor las veces que ella le a ayudado a servir la comida que ofrecen en la iglesia, en compañía del hombre. Por esa razón, ella le pregunta si alguna vez se ha robado la comida del lugar, ignorando que el pastor sigue peleando con otra persona. "Usted repartía la comida, ¿Cuántas veces yo me robé la comida de está iglesia? ¿Cuántas veces? ¿Sabes por qué no contesta? ¿Sabes por qué no contesta?", menciona alterada la mujer que sostiene el teléfono, quien enfoca al pastor que sigue discutiendo con un hombre. La señora no se contiene y vuelve a preguntarle si ella se ha robado algo de la congregación, a lo que el pastor ignora su pregunta.

¿María se robó el dinero? La pelea da un giro interesante cuando la única mujer que tanto mencionan y no contesta el teléfono, parece ser la culpable del robo del dinero en la iglesia. Sus compañeros feligreses son los que la defienden, ignorando las quejas del pastor de l congregación protestante quien es él que empezó a culpar a María Acevedo. “Esa señora que usted habla, esa señora de qué hablan se equivoca”, dice uno de los hombres que más a estado discutiendo con el pastor, defendiendo a María. La situación vuelve a cambiar dramáticamente, cuando la señora que graba la discusión confiesa ante todos los presentes algo sorprendente. “Te equivocas, ¡Yo te daba dinero! ¡yo te daba dinero a vos!”, le grita al pastor, dejando por unos segundos a todos atónitos.

Ya no son bienvenidos El pastor se vuelve furioso ante la mujer que aseguró darle dinero y comienza a decirle que no es verdad lo que mencionó. Sus hermanos feligreses no se quedan callados, apoyando a la mujer que no para de recordarle al pastor las veces que le ha ayudado económicamente y que parecen haber olvidado en su intento de defenderse. “Ustedes no son bienvenidos a está iglesia”, menciona el pastor, intentando terminar la discusión de una vez por todas. Después se vuelve a uno de los hombres ofreciéndole su mano en señal de despedida y respeto, a lo que la señora se muestra ofendida por la acción, mencionándole al hombre que no lo haga. “¡No le des la mano a este sinvergüenza!”, menciona la señora.

“Que llegue la policía” La mujer que graba el video y de la que se desconoce su nombre, le dice varias veces al pastor de la iglesia que le diga las veces que ella se robó comida pero el pastor no contesta. Ante la actitud amenazante del pastor, quien vuelve a mencionar la idea de llamar a la policía para que el grupo se retire, la mujer desafiante le reta a que lo haga. “Dígamelo, dígamelo cuántas veces yo me robé la comida de esta iglesia”, reclama la señora, sonando bastante molesta por las acusaciones del pastor de la Iglesia Protestante. “A mí no me importa, que venga la policía de verdad, que venga la policía. A mí no me importa.”, grita la mujer, sin parar de reclamar e ignorando las amenazas.

¿La mujer si se robó la comida? Nuevamente, la situación da un giro inesperado cuando la mujer le exige a la pastora de su congregación a que hable e ignore lo que está diciendo el pastor para que puedan aclarar la situación de la comida robada y el dinero. Todo cambia para la mujer que graba la discusión, debido a que la pastora admite un hecho que la hace enfurecer. “Hable pastora, no se deje intimidar, hable pastora. No se deje intimidar pastora”, dice la mujer, esperando a que la pastora de su comunidad alce la voz e ignore al pastor. “Te robaste la comida, te lo robaste”, es lo que responde la pastora de la iglesia, sorprendiendo a más de una persona y ahí es cuando la mujer pierde totalmente sus cabales, lanzándose contra la pastora en un intento de golpearla.

“Yo no me robe nada” La situación se descontrola cuando la pastora segura que la mujer se ha robado al comida de la congregación, por tal motivo la mujer que graba el video no le interesa que estén un par de niños presentes e intenta golpear a la pastora, recordándole que ella nunca se ha robado la comida del lugar. Incluso el pastor intenta ‘mantener la calma’, pero el resultado es desastroso para todos los presentes. “Ahora pues, estúpida sinvergüenza, sinvergüenza estás pisando con este maje. Yo no me he robado nada, hija de p… pisona. Suéltame, ella no puede decirme que yo me he robado algo.”, dice la mujer enojada e intentando llegar a la pastora quien está siendo defendida por el pastor acusado de robar dinero. “Así no se arreglan las cosas”, asegura el pastor, intentando defender a la otra mujer, quien aseguran es la pastora.