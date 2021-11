El hermano de Jenni Rivera pidió disculpas en redes sociales

El Pastor Pedro Rivera Jr., a través de un post compartió las fotos de sus vacaciones en Cancún

“Les pido perdón a aquellos que les ofenden estas fotos. Dios les bendiga.”, mencionó el Pastor ¿LO JUZGAN POR LAS FOTOS DE SU ESPOSA? En redes sociales, Pedro Rivera Jr., hermano de la fallecida ‘Diva de la Banda’ compartió con sus seguidores un par de fotografías de sus vacaciones en Cancún. Pero, tal parece que recibió más críticas que comentarios favorables debido a que rápidamente se disculpó y pidió a los internautas que no se ‘ofendieran’. Las imágenes que compartió, son de su esposa en traje de baño y todo parece indicar que aquello no agradó a los internautas. Por esa razón, el Pastor quiso disculparse con los seguidores que tiene en redes sociales; a los pocos minutos, los comentarios se llenaron de apoyo hacia el hombre y aseguraron que aunque tuviera una vida religiosa, tenía derecho de disfrutar de sus vacaciones. LO JUZGAN EN REDES SOCIALES En un post que compartió con sus seguidores de Instagram, el Pastor Pedro Rivera Jr., pidió a sus seguidores disculpas por haber compartido un par de fotografías donde sale su esposa en traje de baño. Aunque las imágenes, no son reveladoras o muestran a la mujer en bikini todo parece indicar que algunas personas se mostraron ‘ofendidas’ por el tipo de contenido que publicó el hermano de Jenni Rivera. “Cada uno de nosotros tenemos temores o fobias. Y son diferentes en cada uno de nosotros”, mencionó el Pastor en redes sociales cuando los comentarios de odio y críticas llenaron sus respuestas en las imágenes y tuvo que salir a compartir una respuesta al respecto. El hermano de la ‘Mariposa de Barrio’, mencionó que se sentía vulnerable ante las críticas recibidas.

Pastor Pedro Rivera disculpas: ¿Por qué generó polémica? El Pastor Pedro Rivera Jr., compartió en redes sociales que uno de sus principales temores era que lo juzgaran en las fotos que había decidido compartir con sus seguidores, amigos y familia. En total, subió ocho fotografías donde sale en compañía de sus hijos y esposa; pero, todo parece indicar que a las personas no les agradó que hiciera tales “revelaciones”. Su esposa, sale luciendo un traje de baño de una sola pieza, mientras que él trae puesto un short negro y camiseta sin mangas; nada revelador pero que causó polémica. “Aquí enfrento una de mis mayores temores. (La CRITICA Y MURMURACIÓN) poniendo estas fotos de nuestras vacaciones.”, mencionó el hombre a través de sus redes sociales posteando las imágenes y haciendo alusión a las críticas que había recibido de sus seguidores y ‘haters’, donde se le criticó por compartir esas imágenes que no eran ‘aptas’ para el público. Archivado como: Pastor Pedro Rivera disculpas

A través de redes sociales, el hombre destacó que si compartía fotografías de sus vacaciones era para que sus amigos las observaran y pudieran saber que estaban teniendo un bien momento en Cancún. En las imágenes, se observa a la familia en un paseo por tirolesa y en las paradisíacas playas mexicanas. "Solo compartiendo con mis amigos (la mayoría) dejándoles saber que tuvimos un tiempo EXTRAORDINARIO como regalo de Dios para nuestras vidas.", mencionó el Pastor Pedro Rivera en la descripción de las imágenes que decidió compartir por medio de Instagram y donde se puede observa a la familia pasando un buen rato en México.

En la publicación que realizó en redes sociales, generó comentarios de incomodidad para ciertos usuarios por ello, el Pastor Pedro Rivera Jr., pidió disculpas a los internautas que se ofendieron y al final, terminó mandando bendiciones. En la sección de comentarios, varias personas mencionaron que no tenía por qué hacerlo. "Les pido perdón a aquellos que les ofenden estas fotos. Dios les bendiga.", escribió el hombre en redes sociales finalizando su discurso sobre la situación que había acontecido en redes sociales. El hombre, informó a sus seguidores que se encontraba bastante vulnerable ante las críticas que recibió anteriormente.

No faltaron las personas que defendieron al Pastor, mencionando que si él deseaba compartir con sus seguidores sobre las vacaciones que gozó y por ello, nadie debía sentirse ofendido. Además, aseguró que siempre habría personas que quisieran expresar su malestar y no debería prestar atención a ese tipo de comentarios. "Wow no miro porque tendría que sentir temor. La gente siempre tiene una opinión. Ni siquiera Dios nuestro señor tuvo la aprobación de la gente, usted viva, sea feliz no le haga daño a nadie y ya listo. La gente que lo quiere lo va a querer igual, y la que no lo quiere nunca lo va a querer.", aseguró una seguidora del pastor.

Otro seguidor, aseguró que no debía prestar atención a los comentarios mal intencionados del público ya que tiene el derecho de vacacionar y tener un momento con su familia. La persona, le mencionó que no por la religión significa que debería dejar que las personas consideren que tienen derecho de juzgarlo por irse de vacaciones y subir una foto de su esposa en traje de baño. "Usted como Pastor no le debe de importar lo que digan del chisme usted tiene derecho de vacacionar es humano y uno no sigue religión seguimos a cristo y creemos en el la gente siempre va a hablar pero lo importante es saber que Dios nos ama como somos imperfectos bendiciones", mencionó el internauta en redes sociales.

LA DIFÍCIL DECISIÓN DE ROSIE RIVERA Ante este panorama tan complicada, la hermana de Jenni y Lupillo, Rosie Rivera, ha decidido tomar una drástica decisión para alejarse de todo este tan dramático “y toxico” ambiente, el cual le ha afectado fuertemente en su salud mental. La empresaria ha decidido mudarse e irse de Los Ángeles. De acuerdo con la revista People en español, fue a través de redes sociales en donde la estadounidense, quien dicho sea de paso manejaba todas las empresas de su hermana Jenni Rivera tras su muerte, reveló que se estará mudando de Los Ángeles, lugar en el que ha vivido toda su vida.

ROSIE RIVERA TOMA ‘DRÁSTICA’ DESICIÓN PARA ALEJARSE DEL AMBIENTE TÓXICO A través de un video publicado en redes sociales, Rosie Rivera anuncio la drástica decisión de mudarse de Los Ángeles para así poder sanar sus heridas internas y alejarse de todo “el ambiente tóxico” en el que ha estado envuelta en los últimos años, ¿tendrá algo que ver sus problemas familiares? “No quiero estar aquí en Los Ángeles, es un ambiente tóxico, que no es saludable para mí” argumentó Rosie Rivera con texto citado por el portal People en español, tras esto, la hermana de Jenni aclaró que no se trataba de una situación en específico, sino más bien de muchos factores que ha vivido en los últimos años.

“YA NO QUIERO ESTAR AQUÍ” REVELA LA HERMANA DE JENNI RIVERA AL TOMAR DRÁSTICA DECISIÓN Rosie Rivera, hermana de Jenni, declaró que una de las primeras cosas por las que había tomada la decisión de mudarse de Los Ángeles, era para poder sanar ella misma, y respirar nuevos aires, ya que el ambiente en el que ha estado en los últimos años no ha sido el idóneo para ella: “Y no estoy hablando de nada en específico, simplemente lo que he vivió en estos últimos años. Ya no quiero estar aquí, quiero salir de este ambiente para poder sanar. No solamente de que quiera salir, necesito salir de este ambiente”, señaló la empresaria con lagrimas en los ojos.

“ÉRAMOS UNA FAMILIA BIEN CHIDA” LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DE LA FAMILIA RIVERA Cómo bien se mencionó con anterioridad, y a pesar de que Rosie Rivera no señaló en específico algún motivo, no es un secreto los innumerables problemas que la familia Rivera ha enfrentado desde hace varios años, en donde incluso su hermano Juan Rivera afirmó que antes no eran así las cosas: “La realidad de las cosas es que cuando estás en ese momento es difícil decir que todo va a estar bien. Éramos una familia tan chida, tan divertida, tan espontánea, tan feliz, tan unida, tan fuerte y ya no hay nada, ya no existe eso”, dijo Juan Rivera, quien insistió en que no sabe cómo le esté yendo a Lupillo, a quien no ve desde hace más de un año, y con quien ha tenido varios encontronazos.