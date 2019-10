Página

El pastor Pedro Rivera Jr. provocó polémica porque invitó a la gente a no pedir Halloween

En un video en el que pareciera que trae un bozal, el hermano de Jenni Rivera fue contundente

Sin embargo, su sobrina Chiquis Rivera desobedeció y apareció disfrazada y mostrando sus pechos

El pastor Pedro Rivera Jr., hermano de la desaparecida Jenni Rivera provocó polémica por unas declaraciones que realizó mediante un video en el que asegura que el Halloween es del diablo, sin embargo, su sobrina Chiquis Rivera lo desobedeció y apareció caracterizada de sexy bruja con su cara pintada y enseñando sus pechos.

“EL HALLOWEEN ES DEL DIABLO. No introduzcan a sus hijos a eso. No los lleven a TRICK OR TREAT”, fue el mensaje contundente que el hermano de Jenni Rivera mandó a todos sus seguidores en un video grabado en su Instagram.

En la grabación que cuenta con sólo 900 ‘me gusta’, el pastor Pedro Rivera inicia bromeando: “Aquí listos para Halloween”, burlándose de su apariencia que calificó como el fantasma ‘Casper’ pues se encontraba pintando y está cubierto de pintura blanca con una especie de máscara para no respirar lo tóxico del químico.

“Hablando de Halloween, usted no debería llevar a sus chiquillos a pedir dulce o truco, ¿sabe por qué? porque esa fiesta es del demonio, es del diablo y su usted lleva a sus hijos a eso, usted los está introduciendo a demonios a puros diablos y a toda esa clase de cosas, así que no al Halloween, bye”, fue como terminó su mensaje el hermano de Jenni Rivera.

Por supuesto, los comentarios negativos aparecieron y de una forma muy cruda: “Tu familia todos son un diablo. mira la Chiquis se acostó con el padrastro.. se acuesta con mujeres .. y ella lo ha dicho, el hermano se acuesta con hombres el mentado Jhonny y la Jenicka, la hija más chica de la Jenni tiene novia y la Jacqie se acuesta con mujeres y hombres, eso sí es del diablo y ustedes lo miran bien”, fue el primer mensaje que recibió Pedro Rivera Jr.

Pero las críticas continuaron: “Unfollow”, “OMG que locuras. Mi hijo no se esta vistiendo de diablo o está alabando al diablo. Tenemos que promover la unión familiar. Salir a pedir dulces es una tradición, no envuelvas al diablo en esto”, “Dios mío estas religiones nos atrasan mas cada día”, “Uno lo hace por diversión, no por su significado”, “Los niños solo van por los dulces, los disfraces porque están de moda o es el personaje de su película o serie de televisión. Ellos no piensan en el diablo”.

Pero lo peor vino cuando la propia sobrina del pastor Pedro Rivera, apareció muy candente vestida de bruja, con su cara pintada y por si fuera poco, enseñando sus pechos, se trata de Chiquis Rivera.

“Le dicen Katri”, fue como tituló Chiquis Rivera, dos fotografías en donde aparece lista para celebrar Halloween, pese a que su tío el pastor Pedro Rivera Jr. no lo considera pertinente.

Chiquis Rivera aparece en la primera fotografía con su cara perfectamente maquillada de la Catrina, personaje emblemático del día de muertos en México, con brillos en sus ojos y sus labios rosas, con la nariz negra y cara blanca simulando ser una calavera, aunque únicamente utilizó la parte derecha de su rostro.

Sin embargo, en la segunda imagen, la hija de Jenni Rivera presumió un vestidito en verde terciopelo con un cuello en blanco y botones en la parte frontal, pero descubriendo un círculo de sus pechos y en los brazos.

Por si fuera poco, el vestidito destapó sus candentes piernas que resaltó con unas medias de red en tono blanco con negro y unas botas del mismo color.

Las fotografías recibieron casi 100 mil ‘likes’ y los comentarios para Chiquis Rivera aparecieron: “Eres una hermosa”, “La Katri está chin….”, “Excelente disfraz!! Me encantó!”, “Una catrina super hermosa”, “Te adoro”, “Preciosa”, “Reina”.