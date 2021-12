¿QUÉ DIJERON LAS VÍCTIMAS SOBRE LA DETENCIÓN?

Pero la gente que vio la noticia y no se quedó callada, comenzaron a dudar de las religiones así como de algunos pastores y pidieron justicia para las víctimas: “Doy fe de eso y que conste que llame pnc y me mandaron la de Armenia, pero le hicieron lado al mañoso y no a mi, yo fui a cobrarle y hasta sangre me sacó con las uñas donde me quiso botar y no me dejé, la esposita es mi testigo eso ya hace años”.

Esa misma persona, no contenta con todo lo que escribió, continuó son sus señalamientos hacía el religioso que ya está en la cárcel: “Así era la pnc de antes corrupta la suegra vive cerca, hace queso fresco y se salió de sus propias tierras por él investiguen hay un chin… de mujeres a las cuales les debe el sinvergüenza mañoso se esconde c eso de pastorcito”. Archivado como: Pastor visas trabajo migrantes