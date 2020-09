Un pastor de Arkansas fue acusado de usar metanfetamina con miembros de su iglesia y de exorcizar a un bebé de meses

La policía estaba realizando una investigación sobre maltrato infantil

Según la policía, el niño se encuentra en cuidados intensivos “con una hemorragia cerebral y desnutrición extrema”

Durante una investigación por abuso infantil, un pastor de Arkansas fue arrestado luego de que la policía descubriera que estaba usando metanfetamina en la iglesia con sus feligreses.

Lloyd Eddie Lasker Jr., de 49 años de edad, fue arrestado el pasado 22 de septiembre en Mayflower, una pequeña localidad de menos de 2.000 habitantes a unos 30 minutos al norte de Little Rock.

El pastor fue acusado de posesión de una sustancia controlada y de posesión de un arma pese a ser un convicto, dijo el Departamento de Policía de Conway en una declaración jurada presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Faulkner.

El pastor predicaba para la iglesia The House of Refuge and Deliverance Ministries, ubicada en una zona rural de la ciudad.

De acuerdo con News and Observer, la policía respondió un llamado el 18 de septiembre para acudir a la iglesia.

Brittani Little, detective de la policía de Conway, dijo que encontró a un niño de 21 meses “con múltiples hematomas de la cabeza a los pies”. En la iglesia estaba el bebé junto a su madre y el pastor.

De acuerdo con la declaración jurada de la detective Little, el bebé fue traslado inmediatamente a un hospital local donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos “con una hemorragia cerebral y desnutrición extrema”.

El pastor fue detenido cuatro días después cuando estaba en un auto cerca de una estación de gasolina junto a otro hombre. En la pesquisa se hallaron cuatro gramos de metanfetamina y una pipa.

Cuatro días después, Little y el teniente Andrew Burningham del Departamento de Policía de Conway fueron a interrogar al pastor sobre el caso de abuso infantil, sin embargo, Lasker no estaba en su casa.