Tan controversial ha sido el video que circula en redes sociales, que se ha hecho viral y habitantes de varis partes del mundo han expresado su molestia, indignación y odio, que no pueden creer tanto lo que él hace como que las mujeres permitan que les hago eso delante de las personas y con el argumento que les dio.

El portal señala que esto sucedió en una iglesia de Ghana, África, durante un culto religioso en el templo, al cual acudieron decenas de personas que en un momento aplaudieron lo que hizo el supuesto religioso, que no tuvo ningún ’empacho’ en hacer este acto incalificable para que recibieran supuestamente al espíritu santo.

Hasta el momento se desconoce si alguna de las mujeres que se ofrecieron, interpuso alguna demanda o se quejó de lo sucedido, pero al menos, los internautas piden respeto a todas las mujeres y condenan la acción del pastor que parecer no tener ningún remordimiento.

La jovencita se tambalea y luego el religioso se inclina de rodillas, al parecer para implorar que el espíritu santo entre en ella. Más adelante diría algo y la gente le aplaudiría, y así lo hizo con al menos otras tres mujeres, quienes estuvieron dispuestas en todo momento. IMÁGENES FUERTES, NO APTO PARA SENCILBES, para ver el video haz click aquí .

Alguien más comentó: “Que mujeres más ignorantes y esos pastores deberían tener cárcel, la justicia no existe para estas casos de viejos enfermos que se aprovechan de niños, de mujeres y de ancianos a los que también roban y los dejan en la calle porque está gente sabe manipular las mentes débiles”.

“Me imagino que les dará pena hacer la citología que es por salud y no van a tomársela, y aparece este señor con semejante locura y ahí sí van, sin pensar en una enfermedad, porque creo que ni cuchillas nuevas utilizaran para esa locura ¿Qué está pasando señor?”, se preguntó una mujer.

La gente no se quedó callada y condenó de manera exigente el caso: “Este tipo está lejos de ser pastor es un morboso de tiempo completo, y los fieles que se dejan embaucar de un vividor como este, esto es violación a los derechos de cada persona, Dios nunca hizo algo parecido con ningún seguidor suyo”.

“DIOS NOS ABRA BIEN LOS OJOS ESPIRITUALES”

Nadie estaba contento con lo que se hacía en la iglesia: “Estas son las falsas doctrinas de las que habla la palabra y muchos serán engañados aún los escogidos por Dios, que Dios nos libre y nos abra bien los ojos espirituales”, condenó una persona que agregó a su comentario.

"Para recibir el espíritu Santo de Dios no necesitas rasurarte solo necesitas amar a Dios tener fe creer en él, santifícate para Dios y listo, hay esta no esas cosas lástima que por personas así es que otras no buscan de Dios, pero hay que desechar lo malo y recibir lo bueno y desechar los falsos profetas", dijo una mujer.