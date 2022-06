Confiesa que no pudo hacer nada para detener la masacre

“Cuando ocurren tragedias, todo lo que el enemigo necesita es contar con alguien dispuesto a actuar para él”, dijo Gilbert Limones a su congregación de unas 35 personas, reunida por primera vez en un antiguo restaurante que se convirtió en espacio de culto, de acuerdo con AP.

Aunque Limones no sufrió ninguna lesión física, dijo que está exhausto y atormentado por la culpa de no haber podido hacer algo para detener la matanza. Ha pasado horas llorando o rezando, a veces ambas cosas a la vez, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.