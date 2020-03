Pastor cristiano asegura que el coronavirus se evitaría pagando el diezmo

Un pastor cristiano de Nueva Zelanda fue fuertemente criticado luego de emitir comentarios respecto al coronavirus (COVID-19), reseñó El Tiempo.

Brian Tamaki, líder de la Iglesia del Destino, aseguró que el problema sanitario ocasionado por el nuevo virus que ha golpeado a más de 80 países se debe a que las personas se han alejado de Dios.

“Dios permite epidemias, pestes y hambrunas cuando se han alejado de él. Pero a ti y a tu familia te protegerá”, indicó el religioso el pasado domingo durante la misa, según reportó el periódico The New Zealand Herald.

Según el diario neozelandés, el pastor manifestó que “sus seguidores estarían protegidos” si seguían su política de protección, la que denominó como ‘Ps 91’.

Tithe-paying Christians are protected from coronavirus by Psalm 91, pastor Brian Tamaki claimshttps://t.co/mUg6MwNv7e

— The Christian Post (@ChristianPost) March 3, 2020