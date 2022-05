Lowe empezó diciendo: “Cometí adulterio. Fue hace casi 20 años. Se prolongó demasiado tiempo. Involucró a una persona y no ha habido otra… No tengo defensa. Cometí el adulterio”. A su vez, aseveró que no había presentado la confesión en todos estos años porque quería proteger a la víctima y a sí mismo. Y pidió perdón a sus feligreses por la “profunda herida” que dijo haber causado.

Fox News reportó este martes 24 de mayo que John Lowe II, un pastor del norte de Indiana, está acusado de mantener relaciones sexuales con una mujer durante años, abuso que empezó cuando ella era sólo una adolescente. De hecho, el propio religioso fue quien admitió el domingo ante su congregación en la iglesia New Life Christian Church and World Outreach, ubicada en Warsaw, que cometió adulterio hace casi 20 años.

“A mi esposa y a mi familia, a quienes herí profundamente, les he confesado mi pecado, y ellos me han perdonado gentilmente y me han expresado su amor”, manifestó Lowe, quien también anunció que se retirará del ministerio. Y cuando él terminó de hablar, la congregación respondió a su confesión con una ovación de pie.

Fue entonces cuando una mujer no identificada tomó el micrófono junto a un hombre quien se identificó como su esposo y reveló su dramático testimonio. En el acto, la mujer contó: “Durante 27 años he vivido en una prisión. No fueron 20 años. Viví en una prisión de mentiras y dolor. Mintiendo para proteger a la familia Lowe. Pensé que yo era una persona horrible con pensamientos suicidas, sin darme cuenta de lo que realmente me habían hecho”.