El 1 de septiembre un hombre llegó al departamento de policía de Merced para denunciar una conducta sexual ilegal. Los oficiales hablaron con él y posteriormente lo identificaron como Christopher Robert García, de 36 años, detalló el reporte de Bakersfield Now.

El diario Bakersfield Now reseñó que el acusado, un pastor residente en Fresno, fue arrestado en la localidad de Merced después de que la policía dijera que él mismo confesó haber tenido relaciones sexuales con una víctima menor de edad, sin especificar el género.

De acuerdo con los reportes de Bakersfield Now y Your Central Valley , algunos de los cargos que enfrenta el pastor Christopher García son por tener relaciones sexuales ilegales con un menor de 16 años, por actos lascivos con un menor de 14 años, penetración sexual con un menor de 14 y copulación oral con un menor.

Aunque la iglesia no está identificada en el comunicado de prensa emitido por la Policía Metropolitana de Las Vegas, Google Street View muestra el nombre del pastor Fermín Rangel en un letrero que identifica al Centro Cristiano Bethel localizado en la esquina de Vegas y Rancho, detalló News 3 LV.

De acuerdo con el referido medio, el acusado fue descrito como el pastor quien ha sido presidente de una iglesia ubicada en la cuadra 3600 de Vegas Drive durante más de 20 años. No se proporcionaron más detalles sobre su arresto.

Las condiciones de la fianza incluyen que el pastor Fermín Rangel debe permanecer bajo monitoreo electrónico y no puede tener ningún contacto con la presunta víctima ni con cualquier otro menor de edad, de acuerdo con el informe del referido medio.

Su próxima comparecencia en la corte está programada para el 4 de noviembre. La Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que los detectives creen que podría haber otras víctimas que no se han presentado para realizar sus denuncias.

“Es realmente alarmante”

El diario 8 News Now reseñó que el nombre del pastor parece que ya fue removido de un letrero en la iglesia, aunque las letras todavía son visibles. 8 News Now intentó hablar con los empleados de la iglesia y los feligreses, pero solo dijeron que estaban al tanto de la situación y no tenían otros comentarios.

“Es realmente alarmante, es decepcionante”, expresó Kelcey West, pastor principal de Nehemiah Ministries Christian Church, quien a pesar de que pertenece a una congregación completamente diferente en Las Vegas, mencionó que es importante hablar sobre lo que ocurrió.