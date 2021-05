“Un presidente falso”: pastor arremetió contra Biden

Con la esperanza de validar sus continuas afirmaciones de que él no es un “profeta falso” que se equivocó en los resultados de las elecciones, el pastor Greg Locke simplemente declaró a Biden un “presidente falso”.

“Se robó las elecciones. Creeré eso hasta el día de mi muerte. No me importa (…) lo que piensen los demás. No me importa lo que digas de mí. Él es un mentiroso, un ladrón y un estafador”, exclamó el pastor a sus seguidores.