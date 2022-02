Los anticonceptivos hormonas orales, también conocidos como pastillas anticonceptivas, hacen su trabajo al disminuir mucho tu probabilidad de quedar embarazada. De acuerdo con la American Pregnancy Association: “Si tus pastillas son tomadas todos los días a la misma hora, y cada paquete comienza a tiempo, los anticonceptivos orales son 99% efectivos”.

Desafortunadamente, esa seguridad viene con unos cuantos efectos secundarios negativos que pueden variar de ser ligeramente molestos a, francamente, lo suficientemente molestos para hacerte querer cambiar. Aunque tal vez no sepas qué puedes tolerar hasta que hayas probado unas cuantas marcas de pastillas y consultado con tu ginecólogo u obstetra, aquí hay unos cuantos efectos secundarios escurridizos de los que hay que cuidarse.

Una contradicción

Para empezar, y tal vez la contradicción más grande de las pastillas, es el hecho de que las pastillas matan la libido de muchas mujeres. Como informa Parents, un deseo sexual disminuido derrota al propósito de tomarlas, ¿no? Aún así, las buenas noticias son que aunque las pastillas disminuyen los niveles de testosterona en todas las mujeres, solo disminuye la libido en algunas. Pero oye, antes de que estuvieses con las pastillas, la ansiedad de quedar embarazada también estaba disminuyendo tu deseo sexual, ¿no? Mejor estar protegida.

Otros aspectos negativos son el riesgo de desarrollar coágulos en la sangre, ya que las pastillas triplican tus probabilidades. La Dra. Lisa Kede, M.D, Directora de Obstetricia y Ginecología en la Ohio State University Medical Center, dijo en una entrevista con parents: “Mientras no tengas factores de riesgo cardiovasculares como presión arterial alta, diabetes o un paquete de cigarrillos en tu bolso, el riesgo incrementado no debería ser muy serio”. Los signos de coágulos en la sangre incluyen dolor en el pecho y piernas hinchadas. Si esto ocurre, ve a un doctor inmediatamente y no sigas usando las pastillas.