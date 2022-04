Pascua: las tiendas que abren y cierran este domingo

Tiendas de comestibles que abren hoy Domingo de Pascua: Albertson’s, Aldi (solo en California and Arizona), Baker’s, BJ’s Wholesale Club, City Market, Copps, Dillons, Food 4 Less, Foods Co., Fred Meyer, Fresh Market, Fry’s Food Stores, Gerbes, Harris Teeter, JayC Food Stores, King Soopers, Kroger (con farmacias cerradas), Mariano’s, Meijer, Metro Market, Pay Less Super Markets, Owen’s, Pick ‘n Save, QFC, Roundy’s, Ralph’s, Ryler Foods, Safeway, Save A Lot, Stop & Shop, Smith’s Food and Drug, Trader Joe’s, Vitacost, Walmart, Wegmans y Whole Foods.

Entre los comercios que trabajan hoy están Academy Sports & Outdoors, Barnes & Noble, Bass Pro Shops, Bed Bath & Beyond, Big Lots, BJ’s Wholesale Club, Cabella’s, CVS, Dollar General, Dollar Tree, Duane Reade, Home Depot, Ikea, Kmart, Old Navy, PetSmart, Rite Aid, Staples, Walgreens y Walmart.

Comercios y restaurantes

¿Y cuáles comercios cierran el Domingo de Pascua en 2022? Estos son algunos: Belk, Best Buy, Burlington, The Container Store, Costco, Dick’s Sporting Goods, Dillard’s, Five Below, HomeGoods, Joann Stores, Kohl’s, Lowe’s, Macy’s, Marshalls, Michaels, Nordstrom/Nordstrom Rack, Office Depot/OfficeMax, Party City, Ross, Sam’s Club, Target, T.J. Maxx y Tractor Supply & Co.

Por otra parte, estos son algunos de los restaurantes que están abiertos hoy: Applebee’s, Benihana, Bonefish Grill, Boston Market, Capital Grille, Carrabba’s Italian Grill, Cheesecake Factory, Chili’s, Cracker Barrell, Denny’s, Domino’s Pizza, Flemings Steakhouse, Fogo de Chao, IHOP, Longhorn Steakhouse, Maggiano’s Little Italy, Metro Diner, McDonald’s, O’Charley’s, Olive Garden, On the Border, Outback Steakhouse, P.F. Chang’s, Red Lobster, Romano’s Macaroni Grill, Ruth’s Chris Steakhouse, Starbucks, Texas Roadhouse y Waffle House. Por otra parte, los restaurantes que cerrados hoy son Chick-Fil-A, Panera Bread y Tijuana Flats.