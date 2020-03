Pasajeros de un crucero donde había enfermos del coronavirus ya están en una base militar en Georgia para una cuarentena.

Los funcionarios de la base no especificaron el número de pacientes que ahora están en la base.

En Georgia, 22 personas ahora han dado positivo por COVID-19, aunque algunas pruebas aún no han sido confirmadas.

Algunos de los pasajeros de un crucero en California que transportaba personas infectadas por el nuevo coronavirus llegaron a una base aérea en Georgia para comenzar una cuarentena de dos semanas, dijo un oficial militar.

Los pasajeros llegaron temprano este miércoles a la base en el condado de Cobb, justo al noroeste de Atlanta, dijo la Base de Reserva Aérea Dobbins en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press.

Los funcionarios de la base no especificaron el número de pacientes que ahora están en la base, pero dijeron anteriormente que estaban planeando docenas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tendrán la responsabilidad total de todos los aspectos de la cuarentena, y el personal de Dobbins no tendrá contacto con los pasajeros, según el comunicado de la base.

Los pasajeros llevados a Dobbins fueron examinados antes de la llegada, y ninguno mostró síntomas, dijo.

La Gran Princesa atracó en el puerto de Oakland el lunes después de pasar días frente a la costa de California mientras se hacían planes de cuarentena. Los kits de prueba, llevados a la nave en helicópteros militares y lanzados a bordo, mostraron que 21 personas tenían COVID-19.

Para la mayoría de las personas, el virus solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.

La gran mayoría de las personas se recuperan en semanas, según la Organización Mundial de la Salud. En China continental, donde el virus explotó por primera vez, más de 80,000 personas han sido diagnosticadas y más de 58,000 se han recuperado hasta ahora ”.

En Georgia, 22 personas ahora han dado positivo por COVID-19, aunque algunas pruebas aún no han sido confirmadas por los CDC, dijo el gobernador Brian Kemp en un comunicado el martes por la noche. Los 22 casos son de los condados de Charlton, Cherokee, Cobb, DeKalb, Gwinnett, Fayette, Floyd, Fulton y Polk.

Las Escuelas del Condado de Fulton, uno de los distritos escolares más grandes del país, cerraron todas las escuelas por segundo día consecutivo el miércoles después de que se descubrió que un maestro que trabajaba en dos escuelas intermedias tenía COVID-19.

Con cerca de 93,000 estudiantes, el condado de Fulton es el distrito escolar más grande que cierra en todo el país, según los datos guardados por la Semana de la Educación.