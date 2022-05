¿Cómo y dónde ver el partido de la Selección Mexicana Vs. Nigeria?

La selección Mexicana se prepara para enfrentarse contra Nigeria

Tendrá México que prepararse para ir a Qatar

El Tata admite que Nigeria es un buen rival

Selección Mexicana vs Nigeria: La Selección Mexicana se encuentra preparándose para enfrentarse en un partido amistoso contra Nigeria en territorios estadounidenses, y con ello, encarar en La Copa Mundial del Mundo Qatar 2022. El Tata dio algunas declaraciones sobre las condiciones en las que se encuentra el equipo.

“Respecto al partido, primero hay una cuestión que tiene que ver con nosotros, seguir insistiendo con lo nuestro, recuperar el nivel de juego que hemos perdido desde mediados del año pasado, no siempre uno puede lograr jugar con rivales que quieres simular, como serían los que nosotros desearíamos enfrentar en cada uno de los partidos que tenemos de aquí hasta la Copa del Mundo.

“Nigeria es un gran rival”

Durante la conferencia de prensa, también mencionó que además de admitir que han perdido desde mediados del año pasado, aceptó que Nigeria es un gran rival para la Selección Mexicana, y que les puede costar nivelarse, además de que las cosas pueden mejorar dependiendo del ritmo que el partido lleve.

“Es cierto que no jugamos con ningún africano, pero Nigeria no deja de ser un gran rival y nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, independientemente del rival en turno”, dijo el Tata en conferencia de prensa previa al duelo, dijo el Tata en conferencia de prensa. Archivado como: Selección Mexicana vs Nigeria