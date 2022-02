Will Smith y Jada Pinkett Smith se conocieron en 1994, cuando Jada audicionó para participar en la serie donde participaba Will; al final, no pudo quedarse con el papel, pero inició un romance con quien años más tarde se convertiría en su esposo. La historia de estas dos celebridades no es la más convencional, y ambos han hablado acerca de los desafíos a los que se han enfrentado para continuar su relación. Tienen dos hijos en común, Willow y Jaden.

Goldie Hawn & Kurt Russell es una pareja feliz

Los actores se conocieron en el set de ‘The One and Only, Genuine, Original Family Band’ en 1966, pero su historia de amor comenzó en 1983, cuando ambos se reencontraron después de atravesar por varios divorcios. Russell rápidamente se convirtió en una figura paterna para Kate y Oliver, los hijos que Goldie tuvo con Bill Hudson, de quien se separó en 1982. Ambos tienen un hijo en común, Wyatt, quien también es actor.

Freddie Prinze Jr. & Sarah Michelle Gellar

Los actores se conocieron en 1997 durante el rodaje de la película de terror ‘I Know What You Did Last Summer’; en ese entonces, Sarah no contaba con una licencia de conducir, por lo que Freddie la transportaba a todas las locaciones; esta dinámica los hizo buenos amigos, y aunque en ese entonces no iniciaron un romance, el destino les tenía preparado otro encuentro. En el 2001, ambos fueron seleccionados para participar en la película ‘Scooby Doo’, y fue ahí cuando iniciaron de manera formal una relación, que derivó en matrimonio un año más tarde.