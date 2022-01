De la pareja de Amairani, pocos datos se tienen conocidos mientras que de la joven sicaria se tiene mayor información por el momento. De acuerdo con las fuentes locales, Amariani fue detenida por elementos de la policía y pasó un corto tiempo dentro de prisión en el año 2o20, pero a inicios del 2021 fue liberada; no se conocen los cargos que enfrentó en aquel momento.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado que pasó con las demás personas o si hay una orden de detención para cualquier integrante que se encontraba en dicho sitio. La investigación, solo determinó que la pareja había sido asesinada por un ajuste de cuentas y que se encontraban en una cita romántica.

Odiada por unos, amada por otros

A través de redes sociales, Amairani recibió varias muestras de afecto y condolencias por parte de sus seres queridos. Apodada como “la flaca”, algunos de sus amigos más cercanos expresaron su sentir ante la dolorosa pérdida que estaban enfrentando y señalaron lo querida que era y lo “mucho que la extrañarían”. Sus amigos más cercanos, inclusive compartieron fotografías a su lado.

“Siempre te recordaré mi manita chula y no sabes cuánto me duele que te hayas ido”, expresó un internauta a través de redes sociales. “Como quisiera poder darte esa despedida que tanto hubieses querido, manita te echo de menos. Aún recuerdo la última comida que me hiciste, mi niña.”, compartió el amigo de Amairani.