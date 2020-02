Cámaras de seguridad de la heladería captaron como una pareja mexicana simuló ser clientes.

A notar la ausencia del encargado, un ladrón hurta el móvil sin generar sospechas.

El ladrón esconde el celular en uno de sus bolsillos, mientras que su pareja queda satisfecha por el objetivo trazado.

Las cámaras de seguridad de una heladería captaron como una pareja mexicana simularon ser clientes para comer un atraco sin armas, sin nada.

Una pareja mexicana incumplió el séptimo mandamiento de Dios; “No robaras”, la cual no le importó cuando decidieron hurtar un teléfono celular de última generación en una pequeña heladería.

La pareja mexicana arribó a la heladería para comprar unas paletas a La Michoacana, pero lo que nunca pensaron que su pésimo comportamiento lo conocería el mundo y las autoridades policiales mexicanas.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Y es que las cámaras de seguridad de la heladería grabaron como la extraña pareja mexicana simularon ser clientes para no crear sospecha de sus malas intenciones.

Tras revisar el video, se nota a la pareja mexicana ansiosa por ser atendido lo más rápido posible, sin embargo, un cliente, que llegó ante que ellos, estaba esperando que le despacharán el producto comprado.

La pareja mexicana se mostraba inquieta, pue se movían de un lugar a otro, mientras degustaban de sus ricas paletas a La Michoacana.

Al quedar solos con el encargado de la heladería, el hombre cancele los helados con un billete de alta denominación, para que el mismo se tardará por retomar al puesto.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Esta estrategia criminal, le permitió al delincuente extender su brazo hasta el otro estante con e fin de robar el celular de última generación.

En cuestiones de segundos, el delincuente esconde el celular en uno de sus bolsillos como si nada hubiese pasado y su pareja se mostraba contenta por el ágil robo cometido.

El encargado no se da cuenta que ha sido hurtado en sus narices, pagando éste con las consecuencias de personas irresponsables y con escasos valores.

