Quieres saber cómo ser una mejor novia o esposa, ¿verdad? ¿Te categorizarías como una persona que da o recibe en una relación? Si sientes como que das todo a alguien (y terminas vacía luego), entonces probablemente eres una persona que “da”. Cuando se trata del karma en la pareja, parece que el mejor acercamiento sería ser el tipo de persona que da, ya que se supone recibes lo que das, ¿no? Como Psychology Today informa, de acuerdo a Adam Grant, autor de Give and Take: A Revolutionary Approach to Success, la gente cae en tres categorías diferentes: los que dan, los que son equitativos y los que quitan (Givers, Matchers y Takers respectivamente).

Ahora, aunque una persona con el estilo giver tiene sus desventajas si no es precavida (ser muy generosa por ejemplo), Grant dice que los Givers también son usualmente las parejas más atractivas. Los Givers también son los que mayormente tiene relaciones a largo plazo. ¿Por qué? Es probable que sea porque la característica que un estudio encontró como más altamente valiosa en parejas potencialmente románticas, fue la bondad pura.

Ninguna pareja es perfecta

El asunto es que ser una buena pareja requiere saber no solo cómo ser amable, sino también tolerante. Porque admitámoslo, nadie es perfecto. Y esas manías desesperantes no irán a ningún lado pronto. Jennifer Oikle, Ph.D, una psicóloga de Denver, dijo en una entrevista con Cosmopolitan: “En vez de dejar que esas características molestas te hagan perder el temperamento, intenta ponerte en contacto con el lado opuesto de esos defectos particulares, incluso si no es algo inmediatamente reconocible. Por ejemplo, en vez de molestarte cuando él comienza a gritarle al televisor, recuerda cuánto te gusta su pasión”. Todo se trata del giro que le des a la situación; todo se trata de cómo des vuelta a la situación en tu cabeza.

Como el HuffPost lo dice, si eres perspicaz para descubrir cómo ser una mejor novia, aprender cómo manejar las discusiones es tal vez la mejor característica de honor a mostrar. No solo te hará lucir como una pareja deseable, sino una a admirar. La clave es no preocuparte sobre quién gana o quién pierde, sino lo que aprendiste de esa discusión para evitar la misma situación en el futuro. La discusión se termina, supérala; la vida es muy corta para guardar dolor e irá. Muéstrale a tu pareja que seguiste adelante y eventualmente seguirá tu ejemplo.