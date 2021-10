Pareja hispana mató a su pequeña de 2 años tras brutales golpizas

Una historial real que con tan solo conocerla eriza la piel. Una pareja hispana no habría sentido ningún respeto por la vida ajena, ni siquiera por su pequeña de 2 años, ya que la mató a golpes, según informaron las autoridades policiales al difundir detalles del dramático suceso ocurrido en Chicago, Illinois.

De acuerdo con la información que manejan los fiscales, Wilfredo Cruz obligaba a la niña a caminar durante horas de un lado a otro en el pasillo del sótano si hacía algo que no le gustaba a él o a su madre. Y si dejaba de llorar o de caminar, le gritaba para que volviese a empezar el castigo, reseñó American Post.

La autopsia de la bebé supuestamente reveló que tenía “extensas heridas” en todo el cuerpo, las piernas, los brazos y la cabeza, que estaban en varias etapas de curación. Según Murphy, algunas de las lesiones no mortales de la niña incluían un orificio en el lado izquierdo de la cara causado por los golpes, contusiones en la cabeza y el cuello, abrasiones en los labios, quemaduras graves en las manos y patrones de abrasiones que cubrían casi todo su cuerpo.

La niña también tenía un peso inferior al normal para su edad y tenía los dientes amarillentos, comentó Murphy, pero el médico forense no pudo utilizar la piel de ella como indicador de desnutrición porque estaba cubierta de hematomas muy extensos, indicó el reporte de WTTW.

Las angustiantes declaraciones de la pareja hispana que mató a la bebé

Tras la detención de ambos, la policía registró el apartamento y encontró lo que se cree que es sangre en el suelo y las paredes. Ambos acusados hicieron declaraciones a los investigadores, admitiendo que habían dejado a la niña sola en la casa en múltiples ocasiones y que la habían atado por las piernas a la cama, según Murphy. El acusado también habría admitido que le pegó con su cinturón en múltiples ocasiones.

En esas declaraciones, dijo Murphy, tanto Wilfredo Cruz como Milixen Ardon también admitieron que nunca llevaron a la niña a recibir atención médica “a pesar de creer que la necesitaba”. Aunque el hispano no era el padre biológico de la niña, Murphy dijo que la pareja compartía las responsabilidades de cuidado y no habría tenido forma de no notar sus lesiones. “Ellos son los cuidadores de esta víctima, esta niña de 2,5 años, que fue torturada durante la mayor parte de su vida”, expresó. Ambos acusados permanecen detenidos y deberán volver a comparecer ante el tribunal el 9 de noviembre.