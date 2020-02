Pareja de Georgia a bordo de crucero en Japón da positivo al coronavirus

Una pareja de Atlanta dio positivo al coronavirus y el Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH) está monitoreando a unos 200 residentes que recientemente viajaron a China, reporta Georgia Public Broadcasting (GPB) en su página en internet.

Renee y Clyde Smith eran pasajeros, junto con sus dos nietos, del crucero Diamond Princess, que estuvo anclado en el muelle en Yokohama, al sur de Tokio, Japón, durante casi una semana. “Desde entonces han sido trasladados a un hospital en Japón”, refiere GPB en su nota.

“Tanto Clyde como Renee Smith tienen 80 años y, a pesar de haber dado positivo al virus, no han experimentado síntomas y están bien, según su hijo, David Smith, que vive en Macon”, reseñan.

“Las probabilidades están con ellos en este momento y su perspectiva es muy positiva. Sus espíritus son altos y están más preocupados por todos los demás ahora que por ellos mismos”, dijo el hijo, citado por este medio público.

La pareja que enfermó con el coronavirus vive cerca de Decatur, en el condado de DeKalb, en el área metropolitana de Atlanta y lleva más de 50 años de casados, tras conocerse como estudiantes en la Universidad Emory.

David Smith dijo que se sintieron aliviados de ir al mismo hospital después de ser sacados del barco. “Mi madre dice que la enfermera fue tan amable que en realidad trasladaron la cama de mi padre a la habitación de mi madre”, aseguró.

De acuerdo con los registros, los Smiths son dos de los 13 residentes de Estados Unidos que dieron positivo al coronoavirus. Según el Ministerio de Salud de Japón, 135 personas del barco tienen el virus respiratorio.

