La policía de Dallas arrestó a dos hispanos luego de encontrar a un niño de 6 años de edad encerrado en un cobertizo en Texas, reseñó The Associated Press.

Una abuela y su pareja presuntamente ataron a su nieto y lo mantuvieron cautivo durante semanas en un cobertizo en el patio de su casa en Texas, desde que su escuela cerró debido a la pandemia de coronavirus, según un informe de las autoridades.

Los oficiales de policía de Dallas respondieron a un control de salud y bienestar en el bloque 1100 de Coston Drive el domingo por la noche.

Cuando la policía llegó a la casa, Esmeralda Lira de 53 años de edad le dijo a los oficiales que su nieto estaba con su madre.

Sin embargo, un testigo dirigió a los oficiales a la parte trasera de la propiedad de los hispanos donde los agentes encontraron al niño encerrado en un cobertizo, dijo la portavoz de la policía Tamika Dameron.

El niño, que estaba cautivo con las manos atadas a la espalda, dijo a las autoridades que había estado durmiendo en el cobertizo desde que “salió de la escuela por esta cosa de la coronavirus”.

Lira afirmó que era la primera vez que el niño había sido dejado en el lugar, mientras que su novio, José Balderas, de 64 años de edad, reconoció que el niño había sido castigado durante aproximadamente dos semanas por robar comida, informó la estación de noticias KTVT.

Los médicos evaluaron al niño pero no lo llevaron a un hospital.

Dameron dijo que ambas personas fueron arrestadas sin incidentes, pero se negaron a decir su relación con el niño al momento del arresto. También se negó a decir cuánto tiempo había estado el niño en el cobertizo.

Según el informe policial, Lira y Balderas fueron ingresados ​​en la cárcel del condado de Dallas por cargos de peligro para menores.

Se estableció una fianza de 100,000 dólares para cada uno. Los registros de la corte indican que ambos son ciudadanos mexicanos y se encontraban en los Estados Unidos ilegalmente, por lo que se han colocado retenciones de inmigración en ambos.

Un mensaje en busca de comentarios del abogado designado para Balderas no fue respondido de inmediato. Los registros de la corte no incluyen un abogado para Lira.

El niño, su hermana de 7 años y su hermano de 4 años fueron sacados de la casa y colocados en hogares de guarda, dijo una portavoz del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas ( DFPS en inglés).

