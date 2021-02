Aunque se dijo que tenía una carta, hasta el momento no se dijo el contenido de la misma ni qué sucedería con las personas detenidas con armas en las inmediaciones de la Casa Blanca.

La mujer fue acusada de portar una pistola sin licencia, posesión de un arma de fuego no registrada y posesión de munición no registrada.

De acuerdo a las fuentes oficiales, “durante el transcurso del encuentro y de las detenciones posteriores, las personas no representaban ningún peligro inmediato para ningún protector del Servicio Secreto”.

Mientras el presidente Joe Biden estaba en su primera visita presidencial a Campo David, una pareja fue arrestada por agentes del Servicio Secreto, ya que portaban armas de fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca, informó el portal de noticias de abc y The Hill .

Pareja armas Casa Blanca

Esta no es la primera vez que sucede algo parecido para Joe Biden, ya que previo a su toma de protesta, FBI instó a jefes de policía de Estados Unidos a estar en alerta máxima, ante posible violencia y amenazas antes en el Capitolio, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de amsnbc y The New York Times.

A su vez, el gobierno de Estados Unidos emitió un boletín de inteligencia terrible para manifestar su preocupación ante esta amenaza.

También se reveló que funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron que el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, decidió preparar a los miembros de la Guardia Nacional que serán desplegados para proteger el Capitolio mientras Joe Biden jura como presidente.

Todo esto se activó luego del asalto a la sede legislativa hace unos días por parte de seguidores afines a Donald Trump, quien reiteradamente se ha negado a aceptar su derrota en las elecciones.

