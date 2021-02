Pareja acusada de matar a embarazada y dejarla en maleta, comparecerá en la corte

Thomas Clayton Johnson y Emmalei Grace Trevathan son los presuntos responsables

Brittany Smith tenía seis meses de embarazo, falleció a causa de estrangulación

Thomas Clayton Johnson y Emmalei Grace Trevathan, pareja acusada de matar a embarazada Brittany Smith y dejarla en una maleta, comparecerá en la corte hoy jueves, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias wral y cbs17.

Las pruebas forenses establecen que la causa de muerte de Smith, fue la estrangulación, por lo que buscan a los culpables de este crimen.

Los presuntos culpables del homicidio fueron arrestados durante una parada de tránsito vial el miércoles por la tarde fuera de los límites de la ciudad de Raleigh.

Ante algunas evidencias, en medio de la investigación, el sheriff del condado de Wake, Gerald Baker, considera que “podría haber más sospechosos, pero estamos bastante seguros de que tenemos los dos que necesitamos”.

Fueron los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Wake quienes hallaron el cuerpo de Brittany Smith dentro de una maleta cerca del río Neuse el pasado lunes.

Las investigación del caso de la pareja acusada de matar a la mujer embarazada y dejarla en una maleta, indican que la víctima vivió en una tienda de campaña con su novio en el patio del dueño de Wendell Dale Williams, un amigo de la víctima.

Hasta el momento, tanto las autoridades como los declarantes del caso, desconocen el paradero del novio de Smith, por lo que es uno de los buscados para aclarar el crimen.

Sin embargo, el propietario de la tienda de campaña ya salió en su defensa y dijo que pese a que en ocasiones tenían problemas, no lo ve como un asesino. “Creo que es un poco ridículo implicarlo porque no conduce. No tiene coche”.

Sobre el caso de la pareja acusada de matar a embarazada y dejarla en una maleta, Baker mencionó: “Es muy emotivo. Imagínese que esto es una persona joven, una jovencita, nadie merece que le tomen la vida y que termine la forma en que éste terminó”.