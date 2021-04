Ante la sorpresa de la imagen, los hijos de Priscila Ángel dejaron ver que ya no son unos niños y que están en plena adolescencia, por lo que los comentarios aparecieron: “Que hermosaaaaaa familiaDios los bendiga”, “Muy guapos y guapas felicidades a Sarita y Gustavito por su confirmación que así sea Dios les conceda tener un corazón dispuesto a escuchar ya que hoy en días es muy difícil para muchos jóvenes”.

Los comentarios siguieron para Priscila Ángel, esposa de El Temerario: “Woow me encanta ver a su Familia que Bonita y unida que Dios los bendiga enormemente felicidades”, “Hermossa familia WOW, felicidades Priscila ángel y Gustavo, que grandotes están los peque”, “Hermoso cuadro familiar , unos hijos guapísimos como sus papás , Dios les Bendiga”.

“Ya muchos de ustedes saben que me encanta el ejercicio, es una disciplina que me inculcaron mis padres desde los 5 años que empecé a practicar taekwondo. Hoy por hoy, además del gusto y todos los beneficios, también lo practico por prescripción médica y lo hago con mucho gusto, al tiempo que lo inculco también a mis hijos”, expresó la esposa del Temerario.

Priscila Ángel lleva un estilo de vida más saludable

Dueña de una espectacular belleza, la intérprete suele compartir con frecuencia pensamientos positivos con sus más de 230 mil seguidores, así como de agradecimiento, como lo hizo en esa ocasión en que luce una blusa de color rojo y cabello suelto junto a su hija Sara.

“Gracias Señor por este día que me concedes vivir. Gracias por mi familia, salud y trabajo, por los momentos buenos y también por los malos porque sé que especialmente en esos momentos es cuando tú no me abandonas. Ayúdame a comprender el propósito de estos momentos”, escribió.