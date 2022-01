Y es que aunque la gente la critique por no perder las vibras que le faltan para verse igual que antes de ser mamá, lo cierto es que Francisca Lachapel irradia felicidad al por mayor por su bebé Gennaro, su feliz matrimonio y su exitoso matutino, además de que su mamá Divina la ayuda para todo.

La morena de fuego fue muy ‘chuleada’ porque desde que se convirtió en mamá es clara la luz angelical que irradia y la gente se lo hizo saber: “Siiiii y bellas las dos.Bendiciones desde Cuba”, “Igualitas”, “Hermosas , una reina y una princesa”, “Bella mi dos reinas, Bendiciones”, “Si, Dios las bendiga me imagino lo orgullosa que esta tu madre de ti”.

Mediante una entrevista, la señora Divina, le contó al amigo de Francisca, sobre su vida en República Dominicana, dejando claro que de no ser por su hija, ella estaría en una situación económica muy mala por lo que la conductora de Despierta América es su salvadora.

La dura situación económica que atraviesa el mundo entero, no es privativa de unos cuántos, por eso la mamá de Francisca Lachapel habría tenido que ser apoyada por su hija, quien se ha portado a la altura para mantener la economía de su querida Divina y ella se lo contó a Jomari Goyso.

Francisca Lachapel es muy buen ahija y apoya a su mamá económicamente

La situación laboral actual de la mamá de Francisca Lachapel es más estable gracias al apoyo que le dio la conductora, según comentó la señora Divina a Jomari Goyso: “Tengo 27 años en educación y todavía me pone triste que no tengo nada por educación sino por lo que ella (Francisca) me da”, expresó la señora.

Al borde de las lágrimas y conmovida por su situación, la mamá de la conductora de Despierta América se sinceró y dijo: “Me pongo así (llorando) porque me da pena a veces porque es verdad… 27 años trabajando y no tengo, la que me da es ella, lo que tengo allá es como para cubrir lo básico”, comentó.