A la mexicana le diagnosticaron ‘parálisis facial parcial’

La mexicana sufrió un padecimiento parecido al que tuvo su esposo Aníbal Marrero hace diez años, una parálisis facial parcial y por eso acudió a una especie de terapia ‘alternativa’: “Acabo de terminar el día de hoy mi segunda terapia de medicina cuántica y lo que les puedo decir es que me he sentido súper bien, me he sentido mucho mejor…”, manifestó.

“Vine como recomendación de mi esposo, él hace diez años tuvo una parálisis facial y él dentro de los tratamientos que se estuvo haciendo fue este tipo de terapia y pese a lo que a mi me sucedió no fue una parálisis facial total, sino parcial, es lo que tengo ahora mismo, no se me nota demasiado pero yo sí me lo veo…”, contó nerviosa Alejandra Espinoza.