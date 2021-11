Parada de tráfico en Florida termina con dos muertos y tres heridos

El fatal accidente ocurrió en la carretera U.S. 1 en Palmetto Bay en la noche del jueves, cuando los agentes intentaban detener un auto Lexus en el que viajaban cuatro hombres, indicó Álvaro Zabaleta, detective de la policía de Miami-Dade, en un comunicado de prensa citado por AP.

Citando a las autoridades, el diario Local 10 detalló que la mujer conducía una Chevy Trailblazer gris, mientras que el joven iba en el SUV Lexus, color blanco, cuando ocurrió la colisión. También mencionó que unos agentes patrulleros le habían ordenado al conductor del Lexus que se detuviera en la carretera U.S. 1, cerca de la calle 172 del suroeste, pero huyó hacia el norte hasta que los agentes perdieron de vista su auto.

El comunicado de prensa no precisó por qué la policía intentó detener el Lexus en una parada de tráfico en Florida. Los equipos de noticias de la televisión informaron que la intersección permanecía cerrada a primera hora de la mañana del viernes mientras continuaba la investigación.

“Tenemos gente que está sentada en sus casas, llorando la pérdida de un ser querido que no tuvo nada que ver con esto, y nuestros corazones y nuestras más sinceras condolencias van a las familias porque no queremos que nadie pierda la vida”, expresó el detective Zabaleta, de acuerdo con Local 10.

Según el reporte de Local 10, la policía dijo que la conductora de la Chevy Trailblazer estaba girando hacia el este en la calle 152, desde los carriles hacia el sur de la U.S. 1, cuando el Lexus, que al parecer se desplazaba velozmente, se estrelló contra su camioneta cerca de una gasolinera Mobil.

No estaba en sus cabales y más tarde lo constatarían las autoridades. Un hombre identificado como Luis Enrique Fernández, de 30 años, fue arrestado luego de golpear a su novi a, sacarla del auto y escapar con sus dos niños adentro hasta originar una persecución policial por varias ciudades de Arizona.

El sospechoso, quien posteriormente fue identificado como Luis Enrique Fernández, supuestamente le dijo a su novia “que la iba a estrangular hasta dejarla inconsciente y que ella no volvería a ver a los niños”. Entonces, la víctima detuvo el carro y el agresor aprovechó para empujarla al asiento del copiloto y tomar el control del volante.

Se habría pasado de tragos o de otra sustancia

En ese momento, “el acusado continuó siendo poco cooperativo, su ventanilla tuvo que romperse y fue físicamente sacado por la ventana del lado del conductor y puesto bajo custodia”, especificó la policía. Los dos niños, cuyas edades no se mencionaron, quienes se encontraban en el interior del auto no resultaron heridos, pero fueron trasladados a un hospital por precaución.

Una vez que logró ser puesto bajo custodia, los oficiales le efectuaron una investigación por DUI (siglas en inglés para el delito driving under the influence of) a Luis Fernández y “determinaron que el acusado estaba conduciendo bajo la influencia de las drogas y/o el alcohol con dos niños pequeños dentro del vehículo”.