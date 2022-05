Aunque su estado de salud es delicado, la cantante no ha dejado que le impidan seguir trabajando. Actualmente, ha estado asistiendo a varios eventos donde interpreta sus grandes éxitos y en algunas ocasiones, se le fotografió utilizando la silla de ruedas que llamó la atención del público y de los medios de comunicación.

Paquita del Barrio salud: ¿Dejó serias consecuencias la trombosis?

En la entrevista que ofreció recientemente la intérprete de “Cheque en Blanco”, expresó que una de las secuelas que dejó la enfermedad fue que se encontraba sufriendo de fuertes dolores en las piernas que aún no se le han podido quitar. Además, informó que se encuentra batallando para poder moverse, pero que eso no le impide trabajar.

“Sí, efectivamente hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no me quita, entonces sí batallo, pero ahí andamos”, dijo la cantante mexicana al medio Chismorreo de Multimedios tras haber estado trabajando. Paquita la del Barrio, expresó que su salud quedó afectada después de la trombosis y ahora, debe vivir con las secuelas que dejó la enfermedad. Archivado como: Paquita del Barrio salud