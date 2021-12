“Muchas felicidades por tu exito, mi querida Paquita, y vengan mas, bonita foto, Dios te siga colmando de bendiciones hoy y cada día, abrazos y mi oración”, “¿Por qué no me invitaron? Aquí vivo a un lado de donde estaban”, “Mi Paquita, saludos a doña Rosa”, “Veo todos los vídeo de doña Rosa, me hace reír cuando está con don Pedro, Dios la bendiga”, se puede leer en algunos comentarios.

Paquita la del Barrio desmiente su muerte

“Pues ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando”, dijo Paquita la del Barrio en el inicio de este video que hasta el momento de la redacción de esta nota tiene poco más de 7 mil reproducciones: “Entre más me deseen la muerte, más años voy a vivir, yo creo, porque Dios así es”.

“Dios me quiere mucho, además, pero no anden haciendo esas cosas, no jueguen con los sentimientos de las personas, es muy horrible eso, así es que pónganse las pilas, les deseo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo y pues qué les puedo decir, síganme en mis redes, lo que no se diga en mis redes, no le hagan caso porque son puros chismes, así que le doy las gracias a la persona que hizo eso. Lo importante es que aquí estoy y Dios me tiene aquí vivita y coleando”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).