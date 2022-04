“Solo le pido a dios me de salud”

Cabe mencionar que durante los malos momentos, su familia siempre la ha apoyado y ha estado con ella en todo momento, también sus seguidores en redes sociales le enviaron buenas vibras para poder ver a la mexicana arriba del escenario. Todo fue confesado por ella en la entrevista.

La imagen de Paquita la del Barrio llorando, ha impactado a todo el público y ella dijo que solamente pide salud y agradece el carió de sus fans: “Solo le pido a dios me de salud ya lo demás me ha dado mucho, mucho no en riquezas no en dinero, me da mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera eso para mí es maravilloso”. Archivado como: Paquita la del Barrio silla de ruedas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .