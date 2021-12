“Se me terminó el oxigeno de mis pulmones: acuérdense que estuve ocho días en terapía intensiva”, reveló Paquita a los medios de comunicación en ese entonces. La cantante de ‘Tres veces te engañé’ confesó que esto no se derivó de un contagio por COVID-19 ni mucho menos.

NO AVISÓ QUE ESTUVO INTERNADA POR ENFERMEDAD PARA NO PREOCUPAR AL PÚBLICO

Ante estas declaraciones, Paquita la del Barrio confesó que no le había contado al público ni a los medios de comunicación su enfermedad debido a que no quería alarmarlos: “Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo, porque no quería que nadie se preocupara”.

Después de revelar este panorama que pudo ser desalentador para sus fieles fanáticos, la cantante confesó que afortunadamente ya se encontraba en un mejor estado de salud, a tal grado de que ya había regresado a hacer conciertos y a reunirse con su público, sin embargo confesó que había un miedo que todavía e embargaba, ¿quieres saber cuál? Continúa leyendo.