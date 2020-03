Actuando con una resolución excepcional en un tiempo extraordinario, la Cámara de Representantes aprobó y envió el viernes al presidente Donald Trump un paquete de rescate de 2.2 billones de dólares como un salvavidas a la economía de EE. UU. y al sistema de atención médica que se vio afectado por la pandemia de coronavirus, reseñó The Associated Press.

La Cámara de Representantes aprobó la medida general mediante un voto de voz, ya que una gran mayoría de ambos partidos se alinearon detrás del proyecto de ley de alivio económico más colosal en la historia de la nación.

Enviará pagos de hasta 1,200 dólares a millones de estadounidenses, aumentará los beneficios de desempleo, ofrecerá préstamos, subvenciones y exenciones de impuestos a pequeñas y grandes empresas y eliminará miles de millones más a los estados, gobiernos locales y el sistema de salud casi colapsado.

“Hoy todos hemos reconocido que nuestra nación enfrenta una emergencia económica y de salud de proporciones históricas”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El presidente Donald Trump dijo que firmaría el proyecto de ley de inmediato.

