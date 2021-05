De acuerdo con The New York Times, Schumer dijo está sopesando la viabilidad de agregar la reforma migratoria al ambicioso plan de infraestructura del presidente Biden.

¿Qué inmigrantes califican?

Uno de los requisitos principales para ser elegible es haber llegado o estar viviendo en el país antes del primero de enero de 2021, por lo que cualquier inmigrante que haya llegado después, no calificará para la ciudadanía mediante la reforma migratoria de Biden.

Cualquier inmigrante que no cumpla con los requisitos clave, es decir que no haya estado presente en el país antes de esta fecha, no podría acceder a los beneficios de la reforma migratoria. Además, serían necesarios algunos documentos para comprobar la estancia de los indocumentados.