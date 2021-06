La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que la ley federal de inmigración prohíbe que las personas que ingresaron de manera ilegal al país y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) soliciten “green cards” para quedarse en EE.UU. de forma permanente, según The Associated Press.

No darán papeles a quienes entraron de manera ilegal a EE.UU. ¿Qué significa? La Corte Suprema de Estados Unidos falló por unanimidad el lunes que miles de inmigrantes que entraron de manera ilegal al país y que viven en el EE.UU. por razones humanitarias no pueden solicitar la green card.

El TPS se otorga a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres naturales. Los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Hay unas 400,000 personas de 12 países bajo dicho estatus, informa The Associated Press.

Pese a tener el TPS, no recibirían la green card

El fallo concierne al caso de una pareja de El Salvador que vive en Estados Unidos desde principios de la década de 1990, y giró en torno a la cuestión de si las personas que ingresaron sin permiso en el país y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron “admitidas” en Estados Unidos, de acuerdo con las leyes migratorias, apunta AP.

Kagan escribió que no. “El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que una persona con ingreso ilegal… sea elegible” para un permiso de residencia, escribió.