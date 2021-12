“Un parole nos deja atados a los caprichos del Gobierno de turno”

El temor no es únicamente a los intentos de los conservadores de tumbar un posible “parole”. Díaz explicó que los retrasos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para renovar los permisos de trabajo la han puesto en un predicamento. “Soy la proveedora de mi casa porque mi papá sufrió un accidente”. dijo.

"Al caerse de un techo, y además sufre de cáncer, por lo que ahora no está trabajando. Y justo mi permiso de trabajo expiró y no he recibido el nuevo. Es una pesadilla", expuso, de acuerdo con Efe. "Un parole nos deja atados a los caprichos del Gobierno de turno y a la burocracia. No es justo", agregó.