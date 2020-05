Los empleados de las tienda trabajan día y noche para reponer continuamente estantes de productos y alimentos en medio de la gran demanda generada por la pandemia de coronavirus.

Uno de los artículos más difíciles de encontrar son los productos de papel, en especial el papel higiénico, las servilletas y las toallas de papel.

Un experto en la cadena de suministro explicó a Channel 2 cuáles eran los problemas del producto y cuándo esos artículos esenciales volverán a estar disponibles en las tiendas.

La escasez comenzó en marzo cuando los estantes de las tiendas fueron saqueados de todo tipo de productos de papel.

Donald Sheldon, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Binghamton dice que se fabrican dos tipos de papel higiénico.

El primero es de grado comercial, que se puede encontrar en restaurantes o instituciones, y generalmente son rollos grandes de una sola capa.

The pandemic created a shortage of products around the nation. One of the first things to clear off shelves was toilet paper.https://t.co/EvBSUUfHYX

— WBNG 12 News (@WBNG12News) May 14, 2020