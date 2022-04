Acusan a papás de matar a su bebé de dos meses

Señalan presunta negligencia porque no lo alimentaban

Revelan motivos de porqué no lo atendían

Papás Caylin Monroe y Jakob Scott están acusados de matar de hambre a su bebé Silas Chance-Kent Scott de tan solo 2 meses en el condado de Warrick y hoy enfrentan a la justicia por el señalamiento de su presunto crimen que ha movido el corazón de la comunidad y son catalogados como los peores padres, informó sobre este caso el portal de noticias de People en Español.

La policía investiga a la pareja por la muerte el menor Silas Chance-Kent Scott, quien fue encontrado sin vida luego que a través de una llamada telefónica al servicio de emergencias del 911, los agentes llegaran y encontraran al menor inconsciente.

¿QUÉ PASÓ CUANDO LO HALLARON INCONSCIENTE?

Tras darle los primeros auxilios, se detalló que el niño ya no tenía signos vitales, por lo que momento después los oficiales detuvieron a la pareja acusados de negligencia y asesinato, pues presuntamente, no alimentaban a su bebé porque no lloraba.

Este caso ha llamado mucho la atención de la sociedad y de las autoridades, pues la mujer aunque dijo que sí alimentaban al menor, la necropsia practicada al cuerpo del bebé, reveló que no se encontró rastro alguno de comida o fórmula materna, por ello los papás están acusados de matar a su bebé.