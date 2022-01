Ahh, la pregunta del millón de dólares: cómo deshacerte de la papada. Todas luchamos con nuestros looks, especialmente en esta época del año donde nos vemos y sentimos hinchadas y nuestra vida social entera parece ser documentada en fotos poco halagadoras de las fiestas y desveladas. Y es más difícil asegurarse que únicamente seas fotografiada desde tu “ángulo bueno” cuando las noches se ponen ruidosas y a las inhibiciones se las lleva el viento. Que es cuando normalmente nuestra amiga temible, la papada, sale en la foto… literalmente.

La papada es un problema real, y no, no estás imaginando exceso de piel alrededor de tu cuello y mentón. Como Livestrong informa, de acuerdo con la Dra. Suzan Obagi, una profesora adjunta de dermatología en la University of Pittsburgh School of Medicine: “Con el paso del tiempo, la piel pierde colágeno y elasticidad, causando que ésta se hunda alrededor del cuello y mentón, un proceso que comienza alrededor de los 20”. ¡20 AÑOS! ¡Oh!

Algunas acciones que están ligadas con la papada

Otros factores también pueden contribuir al hundimiento de tu región del mentón (como daño por el sol, fumar, aumento de peso, etc.). Y para añadir sal a la herida, incluso si eres delgada, estás en forma y libre de arrugas, podrías terminar luciendo como si tuvieras una papada si estás posando en una forma poco halagadora. Así que básicamente, estamos arruinadas… a menos que sepamos unos cuantos secretos para lucir de lo mejor.

Hay unas cuantas maneras para responder a la pregunta, cómo deshacerte de tu papada: 1) ejercicio, 2) posar de forma correcta y 3) productos innovadores. Comencemos con el primer método de problema de mentón. Como todas las otras partes y músculos, si quieres que algo se mantenga en forma, terso y firme, necesitas trabajar en él. Los músculos no mágicamente ganan fuerza (solo porque sí); necesitan práctica, atención y esfuerzos para mantenerse en forma y figura. Cuando se trata de tu mentón y línea de la mandíbula, dice Fitday, si quieres que estén firmes, necesitas trabajar en tu platisma, el músculo que se extiende desde la línea de la mandíbula hasta tu hombro”.