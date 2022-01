Independientemente de la religión o qué tanto te dejes influenciar por las creencias religiosas, probablemente has escuchado algo sobre el Papa actual de la iglesia católica, el Papa Francisco. Sus ratings de aprobación son admirables– en Agosto del 2014, 88% de los católicos americanos estuvieron contentos por cómo ha dirigido a la iglesia. Es innegable que el Papa Francisco ha inyectado a la iglesia católica (y al mundo) esperanza y apertura para un mejor futuro.

Como Inc. Magazine reporta, el autor Jeffrey Krames escribió el libro Lead with Humility: 12 Leadership Lessons from Pope Francis (Dirige con humildad: 12 lecciones de liderazgo del Papa Francisco) en donde comenta “El Papa Francisco es un hombre sin miedo al cambio. Él se ha hecho cargo de cada facción de la Iglesia Católica para hacerla una religión más incluyente. Es humilde , es un hombre de acción, un hombre de la gente y quizá sea el tipo de líder que el mundo necesita ahora.” Aquí hay 8 razones por las que el Papa Francisco es genial.