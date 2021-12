El papá de Octavio Ocaña finalmente dio una declaración polémica sobre la novia del fallecido actor

Nerea Godínez ha protagonizado muchos dimes y diretes desde la muerte de Octavio Ocaña

¿El señor no está de acuerdo con la actitud de la joven? A un mes de la trágica muerte del actor Octavio Ocaña, su papá, el señor Octavio Pérez, dio a un medio local de comunicación en su natal Tabasco, una entrevista donde no dejó ‘bien parada’ a Nerea Godínez, novia de su hijo, con quien estaba comprometido y quería a su niño como si fuera su padre. Nerea Godínez ganó popularidad y notoriedad desde la trágica muerte de Octavio Ocaña, pues la chica comenzó a ventilar momentos muy íntimos junto al actor, en medio del drama de su fallecimiento, además de indignar a propios y extraños por ir con un short muy pequeño al funeral de su prometido. El papá de Octavio Ocaña estaría indignado con la actitud de Nerea Godínez El portal digital ‘Diario Presente‘, informó a través de una nota, sobre las polémicas declaraciones que dio el papá de Octavio Ocaña a un mes del trágico final del actor de ‘Vecinos’ mientras huía de la policía del Estado de México, por manejar en aparente estado de ebriedad y con botellas en su camioneta. Luego de que se indicara que los presuntos responsables de la muerte del actor habían sido los policías, quienes supuestamente manipularon la escena del accidente, para ‘hacer creer’ que se habría disparado en la cabeza por accidente, el papá de Octavio Ocaña más calmado, cuenta su reacción y lo que desea para el caso.

¿El papá de Octavio Ocaña desea la muerte a los responsables del trágico final de su hijo? Según lo reportado por el ‘Diario Presente’, el papá de Octavio Ocaña precisó que en un principio, el sentimiento que lo invadía por la pérdida de su hijo era coraje, y más porque intentaron manchar la reputación del actor y su familia, asegurando que ‘andaban en malos pasos’, por todos los videos que salieron a la luz. “No soy un asesino, mi cabeza se llenó de coraje, pero ¡matarlos? (a los policías), no ganaría nada y lo que yo quiero es verlos hundidos en la cárcel”, cita el medio sobre las palabras del señor Octavio Pérez quien continúa firme en su versión de que la policía es la principal responsable de la muerte del actor.

¿Justifica el comportamiento del actor de Vecinos y de su novia Nerea Godínez? El papá de Octavio Ocaña aseguró que su hijo era como cualquier joven que le gustaba divertirse y experimentar, haciendo alusión a los metrajes de ‘Benito Rivers’, consumiendo drogas y disparando armas, lo que hasta el momento no se sabe de quién vino, puesto que se filtraron en el punto más álgido del polémico caso. Pero el diario cita la confesión del señor Octavio Pérez sobre el comportamiento que ha tenido en todo el mes, la novia de su hijo, Nerea Godínez, quien ha lidiado con críticas de todo tipo por la manera en que se ha percibido por las redes sociales y su forma de expresar el coraje y la melancolía que tiene por la muerte del actor.

¿El papá del actor ya no tolera a su nuera Nerea Godínez? Y es que ante la actitud de compartir momentos íntimos con Octavio Ocaña y las indignaciones que causó por su forma de llevar el duelo del actor, Nerea Godínez sí provocó reacciones en la gente y en la familia de su prometido, pues el papá de ‘Benito’ no estuvo de acuerdo con muchas cosas que hizo. Acorde a lo que supuestamente declaró en la entrevista para ‘Diario Presente’, don Octavio Pérez dijo que en la muerte de su hijo, Nerea Godínez no tuvo nada que ver, pero “con tantas mamad… que hace llama la atención, ella no debe de contestar ya porque se la están acabando y la quiero mucho pero ella no tiene que meterse, somos mi esposa, mis hijas y yo. Ella le contesta a la gente, se las mienta y así no deben ser las cosas, se desvió y es su ped…”, finalizó por la reciente decisión de su nuera de ‘desaparecer’ de redes sociales ante los comentarios de la gente.

La última polémica declaración de la novia de ‘Benito Rivers’ Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña está en el ojo del huracán ante los comentarios y críticas de las personas que han seguido el tema de la muerte del actor y es que muchos especulan si la joven ya le dejó de llorar y ahora sus acciones están encaminadas a ganar fama o seguidores. Tomar muchas fotos al féretro del actor rodeado de flores en pleno funeral, compartir momentos íntimos, algunos desde la cama del fallecido Octavio Ocaña, continuar mandando mensajes respecto al tema, dedicarse a desmentir toda la información falsa que va saliendo en torno a quien fuera ‘Benito’ de Vecinos, han llevado a Nerea Godínez a que la gente le cuestione si continúa dolida por la muerte de su novio, o si ya busca sobresalir ‘aprovechándose’ del tema.

Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña ¿con mal comportamiento? Y es que fanáticos del actor, así como hasta videntes han cuestionado el comportamiento que ha tenido la joven de ojos de color desde que Octavio Ocaña muriera en circunstancias trágicas el pasado 29 de octubre y ella en su afán por mantenerlo vivo a través de su recuerdo y momentos especiales, así como pidiendo justicia, se ha ganado diversas críticas. En su cuenta de Instagram, Nerea Godínez, mandó ‘a callar’ a sus detractores y a la gente que le cuestiona su actitud y manera de verse días después de enterrar a su prometido, el actor Octavio Ocaña y envía un mensaje contundente aclarando su actitud y sobretodo la manera de llevar este difícil momento.

Nerea Godínez manda mensaje desde su cama ¿y sin ropa? Lo que se supone sería un tema serio, tomó otro rumbo cuando la chica, novia de Octavio Ocaña decidió grabarse desde su cama, aparentemente sin ropa, tapándose con unas cobijas y hablando sobre las críticas que ha recibido por presuntamente buscar fama y ganar seguidores con el tema de la muerte de su prometido. “Hola, cómo están, dudé mucho en hacer este video porque no quiero que sigan bombardeando y atacando… Este tema con quien sabe quién sea esta persona, el tal Gato, este vidente, ya llegó a mi límite, quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información, no por la foto que acabo de subir, sino por mi familia por mis amigos que lo vieron, si tuviera algo de cierto, pues para qué bloquearme…”, comenzó narrando Nerea Godínez.

El polémico mensaje de la novia de Octavio Ocaña Atribuyendo a que una persona provocó que se hiciera viral unas criticas que hizo sobre ella, acusándola de ser la probable responsable de la filtración de los últimos polémicos videos de Octavio Ocaña, Nerea Godínez continuó hablando del tema: “Yo nada más les pido que dejen de creer toda esa porquería que sacan, que inventan… Yo no tengo la culpa de nada, yo no tengo malas amistades, de hecho si quieren vayan a ver al tal ‘Valerito’, me entrevistó y ahí platicamos un poquito…”, precisó. Pero las cosas no quedaron ahí y la mamá de un niño, continuó diciendo: “Sí me molesta, ya llegaron a un punto en que sí me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir, mi perfil siempre ha sido público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hice público, entonces yo no pedí esto, no pedí que la gente me siguiera, así que dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada”, se escucha decir a la novia de Octavio Ocaña.

“Dejen de atacarme”, suplica Nerea Godínez Ante las constantes críticas, la joven habló del por qué no se le ve triste o llorando: “No me ven llorar… no tienen por qué verme llorar, eso es algo que me guardo para mi, entonces les pido por favor que dejen de compartir lo que escribe esta persona que no sé si es hombre o mujer… ya lo están subiendo a Facebook a la página que hicieron ustedes de justicia para Octavio Ocaña y tiene 200 mil seguidores y mucha gente cree que es cierto y empieza a comentar…”, refiriéndose a las acusaciones en su contra. “Ya no aguanto yo, sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente pero ya no puedo, ya no puedo quedarme callada, entonces voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa porque ya no puedo más”, finalizó su video en Instagram Nerea Godínez, anunciando su break de las redes sociales.

¿La gente no cree en el dolor de Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña? Los comentarios del video de Nerea Godínez no se hicieron esperar: “Yo creo que para hacer tus vídeos, debes de vestirte, al entierro de Beny fuiste en shortcito, tampoco se vale, que respeto”, “Cada quien tiene su luto no hay que llorar para las cámaras para que luego hablen de ti a veces es bueno llorar en silencio se fuerte eres una mujer increíble”, “Es injusto que a pesar del dolor por él cual esta pasando esta chica la ataquen y le echen la culpa de todo cuando ella es quien perdió al amor de su vida y esta destrozada tengan tantito respeto”, “Que injustos son contigo… encima que sufrir la pérdida de tu prometido, ahora aguantar todas esas críticas. No es justo”. A una semana del terrible fallecimiento del actor Octavio Ocaña, su papá don Octavio Pérez dio a conocer la posible detención de policías implicados en el caso del histrión y a quienes se han señalado como ‘presuntos’ responsables de lo que llevó a ‘Benito Rivers’ a perder la vida de forma tan trágica. Que si los policías lo iban persiguiendo y disparando para amedrentarlo, que si accidentalmente le dieron el balazo que lo mató y le pusieron la pistola para simular que él mismo se pegó el tiro, que si una mujer policía le robó una cadena y que si ellos están detrás de la filtración de comprometedores videos y lamentables fotos de Octavio Ocaña inhalando cocaína, utilizando armas y hasta su cadaver en la morgue… son las teorías que se han manejado en sólo una semana del trágico suceso. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA EXPLICACIÓN DE NEREA GODÍNEZ, NOVIA DE OCTAVIO OCAÑA