Lo anterior, se afirma en la declaración jurada presentada por un agente del FBI con la denuncia penal, según The Associated Press. Un trabajador agrícola encontró los cuerpos de los niños el lunes en un rancho ubicado cerca de Rosarito, en el estado de Baja California, según dijeron las autoridades locales.

Matthew Taylor Coleman, de 40 años y residente de Santa Barbara, en California enfrenta un cargo federal de asesinato de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, según informó la fiscalía en un comunicado obtenido por The Associated Press.

La mamá de los niños nunca pensó que corrieran peligro

El hombre volvió solo horas más tarde y después registró su salida del hotel, añadieron las autoridades. La esposa de Coleman reportó el sábado a la policía de Santa Barbara que su marido se había ido con los niños en la vagoneta familiar.

Dijo que no sabía a dónde se dirigían y que él no había respondido a sus mensajes de texto. La mujer declaró que no creía que los niños corrieran peligro, que no había tenido ningún problema con Coleman y que “no tuvieron ningún tipo de discusión” antes de que él se fuera, según la declaración jurada.