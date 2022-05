Redes sociales y medios locales fueron la fuente para buscar información sobre los pequeños que fueron víctimas en el tiroteo

Cabe señalar que no solo se pronunció en redes pues también mediante un canal local expresó su gran desesperación, “Espero que esté a salvo”, dijo a The Daily Beast. “No nos han dicho nada. Nos tienen esperando en el Centro Cívico”. En el rostro de Nikki se veía el miedo a lo peor, informó El Universal.

“No tengo nada claro. Simplemente no entiendo por qué no tenemos información aquí, pero afuera están hablando de cuántos niños están muertos. Aquí la policía no nos dice nada. Tenemos que verlo primero en los medios, en las noticias. Siguen diciéndonos que no hay información”.